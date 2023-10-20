Лайнеры Red Wings начинают летать между Москвой и Батуми

Российская авиакомпания Red Wings запускает прямые авиарейсы Москва - Батуми, они будут выполняться в рамках зимнего расписания, сообщили в компании.
"Авиакомпания Red Wings информирует об открытии нового направления "Москва – Батуми". В рамках зимнего расписания, начиная с 3 ноября, полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из столичного аэропорта Домодедово в 07:00 (вторник, пятница) и 08:00 (воскресенье), обратные рейсы – в 11:30 и 12:30 соответственно (время местное)"
- пресс-служба авиакомпании
Также компания с новым расписанием наращивает частоту полетов между Москвой и Кутаиси – они будут выполняться ежедневно, кроме среды и субботы. Цены на полеты на российском лайнере SSJ100 вместимостью 100 мест стартуют от 11 тыс 800 рублей, добавили в авиакомпании.