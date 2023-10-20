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Лайнеры Red Wings начинают летать между Москвой и Батуми

Лайнеры Red Wings начинают летать между Москвой и Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская авиакомпания Red Wings с 3 ноября запускает прямые рейсы из Москвы в Батуми – это предусмотрено зимним расписанием полетов.

Российская авиакомпания Red Wings запускает прямые авиарейсы Москва - Батуми, они будут выполняться в рамках зимнего расписания, сообщили в компании.

"Авиакомпания Red Wings информирует об открытии нового направления "Москва – Батуми". В рамках зимнего расписания, начиная с 3 ноября, полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из столичного аэропорта Домодедово в 07:00 (вторник, пятница) и 08:00 (воскресенье), обратные рейсы – в 11:30 и 12:30 соответственно (время местное)"

- пресс-служба авиакомпании

Также компания с новым расписанием наращивает частоту полетов между Москвой и Кутаиси – они будут выполняться ежедневно, кроме среды и субботы. Цены на полеты на российском лайнере SSJ100 вместимостью 100 мест стартуют от 11 тыс 800 рублей, добавили в авиакомпании.

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