Центробанк Турции в очередной раз поднял учетную ставку

На прошедшем сегодня заседании ЦБ Турции ставка была повышена до 35%. На сентябрьской встрече регулятор повысил ее до 30%.

Центробанк Турции продолжает повышать учетную ставку. На прошедшем 26 октября заседании было принято решение поднять ее до 35%.

"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции провел октябрьское заседание, принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов – до 35%"

– ЦБ Турции

Напомним, на прошлом заседании регулятора, состоявшемся в сентябре, учетная ставка была повышена с 25% до 30%. Позднее турецкая нацвалюта обновила исторический минимум, поднявшись до 28 лир за доллар.