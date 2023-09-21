Турцию продолжают сотрясать финансовые катаклизмы

Опубликовано: 15:07, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральный банк Турции сегодня повысил учетную ставку сразу на 500 базисных пунктов, с 25 до 30%, пытаясь спасти продолжающую падать к доллару турецкую лиру.

На финансовом рынке Турции очередное потрясение - Центральный банк страны повысил учётную ставку с прежних 25 до 30%, хотя ожидалось, что повышение будет более плавным.

"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку - ставку аукционного однонедельного репо - на 500 базисных пунктов, до 30%"

- Центробанк Турции

Это уже четвертое значительное повышение ставки с июня – и оно снова оказалось полной неожиданностью для участников рынка, надеявшихся на более "осторожное" повышение, которое не так сильно ударит по бизнесу и крупным предпринимателям.

Впрочем, понять турецких финансистов можно: их задача – любыми путями поддержать слабеющую лиру и предотвратить прогнозируемую в стране 60% годовую инфляцию.

Надо заметить, что усилия регулятора на курсе турецкой валюты пока сказываются слабо – по прогнозам аналитиков, курс турецкой лиры продолжит падать и к концу 2023 года окажется на уровне 29,82 лиры за доллар, сейчас доллар в стране торгуется за 27,02 лиры.