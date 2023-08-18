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Инфляция в Турции приблизится к 60% к концу года

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкие финансисты ждут инфляцию в стране на уровне 59,46% к концу 2023 года. Ожидания по учетной ставке и курсу лиры также ухудшились, следует из опроса ЦБ Турции.

Турецкий ЦБ поинтересовался мнением участников финансового рынка о том, какими на конец годы будут инфляция, ставка и курс лиры. Прогнозы оказались хуже июльских.

Инфляция в Турции в декабре будет равна 59,46%, считают эксперты.

Учетная ставка, в июле повышенная до 17,5%, в декабре может достичь 19,19%, это больше, чем участники рынка прогнозировали в середине лета.

Курс лиры продолжит падать и к концу 2023 года окажется на уровне 29,82 лиры за доллар, в прежнем прогнозе ожидаемый курс на декабрь был 28,46 лиры.

В анкетировании турецкого регулятора участие приняли 40 представителей финансовых рынков.

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