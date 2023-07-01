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В Стамбуле инфляция составила 55%

Гранд-базар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самыми подорожавшими в Стамбуле за год стали культурные мероприятия и транспортные расходы, а также услуги связи.

Торговая палата Стамбула сообщила о том, что индекс потребительских цен в городе в годовом выражении составил 55,19%.

Уточняется, что показатели инфляции рассчитывались по данным за июнь 2022 – июнь 2023 года. Повышение цен в розничном секторе составило за год 55,19%, оптовые цены росли на 64,27%.

Таким образом, по сравнению с маем 2023 года за месяц розничные цены увеличились на 3,46%, а оптовые - на 4,32%.

Также в гордое дорожали культурные мероприятия, росли расходы на образование – 6,99%. Расходы на транспорт и связь выросли на 5,11%. Жилье стало дороже на 3,75%.

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