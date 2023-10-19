Генконсульство РФ в Стамбуле приостанавливает прием граждан

Некоторые процедуры стали временно недоступны в российском Генконсульстве в Стамбуле. Речь идет о выходе или приеме в гражданство РФ, а также приеме заявлений от россиян о приобретении другого гражданства.

Сегодня в Стамбуле частично приостановило прием генеральное консульство России.

"С 26 октября 2023 года генеральным консульством России в Стамбуле временно приостановлена регистрация новых заявлений о приеме в российское гражданство или выходе из российского гражданства, удостоверения у детей российского гражданства по рождению, а также прием от российских граждан уведомлений о приобретении гражданства иностранного государства"

– Генконсульство

Прием лиц, которые успели записаться ранее, будет осуществлен, о том, на какую дату переносится прем они будут информироваться индивидуально. О возобновлении приема будет сообщено, уточнили в дипмиссии.

Без изменений продолжается прием заявлений о проведении проверок наличия или отсутствия гражданства РФ, передает РИА Новости со ссылкой на консульство.