Россияне повезут школьников в Стамбул на каникулы

Опубликовано: 10:05, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул стал самым популярным направлением на период осенних каникул среди россиян. Также популярны Санкт-Петербург, Сочи, Дубай.

Школьные осенние каникулы многие семьи планируют провести в путешествиях, многие россияне для отдыха выбрали Стамбул, показало исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"В России самым популярным городом стал Санкт-Петербург: туда поедут 14,4% семей с детьми. <…> За границей этой осенью больше всего путешественников с детьми проведут каникулы в Стамбуле: доля бронирований в турецком городе составила 14,7%"

– данные исследования

Каникулы в школах в этом году совпадают с ноябрьскими праздниками, что делает возможность путешествий более удобной.

Эксперты выяснили, что внутри страны туристы с детьми также отправятся в Москву, кубанские Адлер, Сочи и курорт «Горки Город», Казань. Те, кто предпочитают заграничный отдых, выбрали пляжный Дубай, туристический Минск и Римини. Востребованные в прошлом году в этот период Ереван и Ташкент на этот раз не попали в первую десятку, передает ТАСС.