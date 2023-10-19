Ильхам Алиев открыл крупнейшую в Азербайджане солнечную электростанцию

Президент Азербайджанской Республики принял участие в торжественной церемонии запуска Гарадагской солнечной электростанции. Ее мощность составила 230 МВт.

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в сегодняшнем открытии крупнейшей в стране солнечной электростанции, мощность которой составляет 230 МВт. Информация об этом опубликована на официальной странице президента республики.

Также на церемонии запуска СЭС присутствовала делегация компании Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, которая участвовала в строительстве объекта.

После церемонии открытия представители Masdar и президент Азербайджана подписали ряд документов о реализации проектов по строительству трех новых энергетических объектов на территории республики. Две солнечные электростанции будут построены в Нефтчалинском и Билясуварском районах. Кроме этого, будет возведена ветряная электростанция в Абшерон-Гарадагском районе Азербайджанской Республики.

О Гарадагской СЭС

Гарадагская солнечная электростанция крупнейшая в Азербайджанской Республике. Ее мощность составляет 230 МВт.

Территория электростанции занимает 550 гектаров, на которых были установлены более 500 тыс солнечных панелей.

Электроэнергией, которая вырабатывается новой электростанцией, можно будет обеспечить 110 тыс домов республики.