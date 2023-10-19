Грузия готова помирить Армению и Азербайджан

Грузии важны долгосрочные взаимовыгодные отношения Азербайджана и Армении. Тбилиси готов работать в данном направлении, которое в перспективе обеспечит мир в регионе.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил о том, что Тбилиси готов работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе с Баку и Ереваном.

«С помощью инициативы мирного соседства моего правительства мы готовы работать с нашими соседями и друзьями - Арменией и Азербайджаном, - чтобы окончательно установился долгосрочный мир на Южном Кавказе»

– Ираклий Гарибашвили

В четверг, 25 октября, в Тбилиси открылся Международный форум «Шелковый путь».

Грузии нужен мир между Азербайджаном и Арменией

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Грузия остро заинтересована в скорейшей нормализации отношений своих соседей Азербайджана и Армении и готова прилагать для этого все возможные усилия.

"Мирный договор между Азербайджан и Арменией, которые удовлетворит и успокоит обе стороны, необходим всему региону и очень сильно изменит ситуацию на Южном Кавказе. Разделенность региона из-за того, что наши соседи столько лет находились в состоянии войны друг с другом, негативно воздействовало и на экономическое развитие, и на чисто гуманитарные аспекты всех проживающих на Южном Кавказе людей в той или иной степени", - отметил он.

"Сейчас мы отмечаем, что у армянского руководства появилась политическая воля принять реалии – об этом позволяют судить заявления Никола Пашиняна и других политиков о признании территориальной целостности Азербайджана. Осталось урегулировать не так много спорных вопросов, например, маршрут и условия Зангезурского коридора, а в целом перспектива урегулирования отношений Баку и Еревана представляется позитивной. В политическом, экономическом, социальном и культурном отношении мир между Азербайджаном и Арменией будет огромным благом, ведь он восстановит оборванные связи", - обратил внимание Петре Мамрадзе.

Политолог напомнил, что Грузия уже участвует в армяно-азербайджанском урегулировании. "К примеру, Грузия выступала посредником после событий 2020 года в возвращении пленных и в передаче Арменией Азербайджану карт заминированных районов. У Грузии тут есть, конечно, только ресурс "мягкой силы", но она эффективна, поскольку мы имеем прекрасные отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и с их народами. В Грузии есть места компактного проживания как азербайджанцев, так и армян, и у нас они живут в мире и спокойствии, что дает хороший. Мы считаем, что мир между Баку и Ереваном близок и достижим", - заключил он.