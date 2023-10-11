Грузия принимает "Тбилисский форум Шелкового пути"

В столице Грузии сегодня проходит "Тбилисский форум Шелкового пути". На мероприятие прибыли в том числе премьер-министры Азербайджана и Армении, а также Черногории.

IV "Тбилисский форум Шелкового пути" стартовал сегодня утром в грузинской столице.

В мероприятии участвуют порядка 2 тыс человек, которые прибыли из более чем 60 стран мира. В форуме примут участие и премьеры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никол Пашинян, а также глава правительства Черногории.

Форум начался с церемонии открытия, которая проводится в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили. На ней выступил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

Он рассказал о прогрессе, достигнутом Грузией в последние несколько лет, подчеркнул, что страна становится региональным хабом.

"Грузия – это естественный мост, расположенный на перекрестке Европы и Азии, который ежедневно превращается в многомерный региональный хаб. Мое правительство вложило значительные средства в модернизацию инфраструктуры для укрепления связей, а также создания эффективных торговых путей"

– Ираклий Гарибашвили

Участники форума

В Тбилиси собрались высокопоставленные представители правительств европейских и азиатских стран, вице-премьеры и главы экономических ведомств, дипломаты, представители международных донорских организаций, а также ведущих компаний региона, Персидского залива, США и Китая.

Программа Тбилисского форума Шелкового пути

В повестку форума войдут глобальные вызовы в сфере экономики и пути их решения, сотрудничество при развитии коммуникаций.

Запланированы в общей сложности десять сессий, в том числе торговля, транспорт, энергетика, туризм, цифровые и финансовые технологии.

Во второй день форума участники будут обсуждать инвестиционные возможности Грузии, состоится ряд двусторонних встреч.

Отметим, что одна из целей форума – вовлечение максимального количества стран в проект Срединного коридора.