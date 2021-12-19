Россия и ВОЗ договорились о совместных мероприятиях

Глава Минздрава РФ сообщил о продолжающихся контактах с ВОЗ. В частности, сегодня российский министр пообщался с руководителем этой организации.

У Минздрава России сохраняются контакты со Всемирной организацией здравоохранения. Такое заявление сделал глава российского ведомства.

"Мы сегодня встречались с руководителем Всемирной организации здравоохранения, господином Тедросом. Многие острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке, были обсуждены"

– Михаил Мурашко

Он уточнил, что на встрече была достигнута договоренность о проведении в РФ совместных мероприятий.

Мурашко также обратил внимание на то, что в сегодняшней встрече принимали участие руководители Европейского бюро ВОЗ.

"Контакты идут. Понятно, что Россия отстаивает свои определенные позиции по ряду вопросов"

– глава министерства