Покушение на прокурора в Ереване: подозреваемый арестован

Армянские правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, стрелял в прокурора у здания суда в Ереване. Подозреваемый взят под стражу.

В Ереване задержан и арестован подозреваемый в попытке убийства прокурора, которая была совершена 18 октября. Такое сообщение распространил Следком Армении.

В ведомстве также озвучили новые детали преступления. По его данным, в результате стрельбы получил ранения 55-летний мужчина. Его госпитализировали, угрозы для его жизни нет. Служит ли пострадавший прокурором, не уточняется.

Кроме того, следователи восстановили ход событий. Задержанный, 40-летний мужчина, заранее купил пистолет "Байкал-442". В день покушения, когда, как был осведомлен подозреваемый, должно было пройти судебное заседание, он вместе с подельником пошел к суду. Там мужчина заметил жертву, подошел и сделал четыре выстрела. Затем подозреваемый сбежал.

Впрочем, уже на следующий день он был пойман и дал признательные показания. Следствие продолжается.