Стрельба в Ереване: неизвестные атаковали прокурора

Нападение на прокурора было совершено в Ереване. В результате был ранен один человек. Идет уголовное расследование.
Покушение на убийство представителя власти произошло в столице Армении. Соответствующие сообщения СМИ подтвердил Следком Армении.
ЧП случилось у суда, расположенного в ереванском районе Ачапняк.
В СК уточнили, что расследование ведется по статье о покушении на убийство.
Помощь врачей понадобилась одному человеку, но это не прокурор – мужчина, бывший целью преступников, напротив, не пострадал. Пули также повредили автомобиль, который был припаркован у суда.
Правоохранители выясняют детали преступления.