Стрельба в Ереване: неизвестные атаковали прокурора

Опубликовано: 17:50, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нападение на прокурора было совершено в Ереване. В результате был ранен один человек. Идет уголовное расследование.

Покушение на убийство представителя власти произошло в столице Армении. Соответствующие сообщения СМИ подтвердил Следком Армении.

ЧП случилось у суда, расположенного в ереванском районе Ачапняк.

В СК уточнили, что расследование ведется по статье о покушении на убийство.

Помощь врачей понадобилась одному человеку, но это не прокурор – мужчина, бывший целью преступников, напротив, не пострадал. Пули также повредили автомобиль, который был припаркован у суда.

Правоохранители выясняют детали преступления.