Санатории в Сочи забронированы на 90%

Почти полная загрузка наблюдается в сочинских пансионатах и санаториях на осень. На Новый год места еще остаются, номера забронированы примерно наполовину.

На осень Сочи сохраняет почти полную загрузку - 90%, с концом пляжного сезона россияне активно бронируют номера в санаториях и пансионатах, чтобы совместить отдых с оздоровлением.

"Высокий интерес к курорту осенью традиционно объясняется мягким теплым климатом по сравнению с большей частью нашей страны. К тому же в этот период гостиницы снижают цены на размещение при сохранении высокого качества обслуживания"

– мэрия Сочи

Еще сегодня в Сочи можно загорать, вскоре начнут работать зимние пляжи, для приморского отдыха в несезон.

Туры на Новый год еще не раскуплены, пик продаж ожидается в ближайшее время, пока бронь есть на 40% номеров на новогодние каникулы.