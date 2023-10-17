РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"33 водопада" в Сочи получат новый облик

&quot;33 водопада&quot; в Сочи получат новый облик
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Объект "33 водопада" в нацпарке в Сочи к следующему лету приведут в порядок. Торговые ряды и кафе возле достопримечательности будут выполнены в едином стиле, территорию благоустроят.

Возле каскада водопадов в Лазаревском районе города Сочи, известного как "33 водопада", проведут работы по модернизации инфраструктуры к следующему туристическому сезону.

"Инфраструктура природного комплекса пострадала в начале этого года из-за сильных осадков. <…> Масштабный объект необходимо модернизировать, а всю сопутствующую инфраструктуру делать современной и приводить к единому стилю"

– Сочинский национальный парк

В районе "33 водопадов" работают кафе и сувенирные лавки, их территория будет строго ограничена, а оформление будет выполнено в одной стилистике.

Кроме того, планируется организовать удобные автостоянки, установить туалеты. В результате объект "33 водопада" в Сочи превратится к лету 2023 года в современный туристский комплекс.

В горах Сочи поселились альпаки

В горах Сочи поселились альпаки

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1170 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version