"33 водопада" в Сочи получат новый облик

Опубликовано: 16:40, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объект "33 водопада" в нацпарке в Сочи к следующему лету приведут в порядок. Торговые ряды и кафе возле достопримечательности будут выполнены в едином стиле, территорию благоустроят.

Возле каскада водопадов в Лазаревском районе города Сочи, известного как "33 водопада", проведут работы по модернизации инфраструктуры к следующему туристическому сезону.

"Инфраструктура природного комплекса пострадала в начале этого года из-за сильных осадков. <…> Масштабный объект необходимо модернизировать, а всю сопутствующую инфраструктуру делать современной и приводить к единому стилю"

– Сочинский национальный парк

В районе "33 водопадов" работают кафе и сувенирные лавки, их территория будет строго ограничена, а оформление будет выполнено в одной стилистике.

Кроме того, планируется организовать удобные автостоянки, установить туалеты. В результате объект "33 водопада" в Сочи превратится к лету 2023 года в современный туристский комплекс.