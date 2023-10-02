В горах Сочи поселились альпаки

Опубликовано: 12:24, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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"Роза хутор" обзавелся новой достопримечательностью - альпака-парком. Экзотические животные живут в парке на высоте 1100 метров над уровнем моря.

Горный курорт "Роза Хутор" теперь может похвастаться своим уникальным парком с необычными для этой местности обитателями.

Туристы смогут полюбоваться видами гор и пообщаться с диковинными животными в альпака-парке "Пача Мама". В открытых свободных вольерах здесь расположились больше 20 альпак.

Часть животных приехала со своей исторической родины – из Перу, а остальные из другого парка, который находится в Воронеже.

Кроме альпак, в парке живут вислоухие кролики, барашки и валлийские овцы.

Гостям рассказывают об особенностях ухода, рационе и привычках обитателей этого необычного места.

Для Сочи это первый горный парк такого формата. Здесь есть не только площадки с альпаками, но и места для развлечений и отдыха. В ближайшее время в планах у организаторов открыть кафе с перуанской кухней.

К следующему летнему сезону "Пача Мама" собирается увеличить количество своих питомцев – альпаки самки и самцы уже поладили между собой и в скором времени смогут дать потомство.