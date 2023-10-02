В горах Сочи поселились альпаки

Горный курорт "Роза Хутор" теперь может похвастаться своим уникальным парком с необычными для этой местности обитателями.
Туристы смогут полюбоваться видами гор и пообщаться с диковинными животными в альпака-парке "Пача Мама". В открытых свободных вольерах здесь расположились больше 20 альпак.
Часть животных приехала со своей исторической родины – из Перу, а остальные из другого парка, который находится в Воронеже.
Кроме альпак, в парке живут вислоухие кролики, барашки и валлийские овцы.
Гостям рассказывают об особенностях ухода, рационе и привычках обитателей этого необычного места.
Для Сочи это первый горный парк такого формата. Здесь есть не только площадки с альпаками, но и места для развлечений и отдыха. В ближайшее время в планах у организаторов открыть кафе с перуанской кухней.
К следующему летнему сезону "Пача Мама" собирается увеличить количество своих питомцев – альпаки самки и самцы уже поладили между собой и в скором времени смогут дать потомство.