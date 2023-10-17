Вестник Кавказа
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В Карабахе обнаружили еще 277 мин

В Карабахе обнаружили еще 277 мин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики саперами были найдены 277 мины. Все боеприпасы были обезврежены.

В Азербайджане в бывшей зоне временного размещения российских миротворцев было обнаружено большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Об этом на своей странице в X сообщило национальное Агентство по очистке территории от мин ANAMA

В ходе минно-розыскных операций за прошлую неделю были найдены 130 противотанковых и 147 противопехотных мин. Всего на очищенной территории были обнаружены 177 боеприпасов. 

Отмечается, что все снаряды были обезврежены саперами. 

По данным ANAMA за период с 16 по 22 октября, территория которая была очищена от неразорвавшихся снарядов, составила 611,4 га.

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