Ильхам Алиев оценил отношения Азербайджана и Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему венгерскому коллеге Виктору Орбану поздравительное письмо по случаю национального праздника.
В поздравительном послании особо отмечены установившиеся между странами взаимовыгодные партнерские отношения.
«Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием»
– Ильхам Алиев
Уточнятся, что государства конструктивно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций, выступают со схожих позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.
Также Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в дальнейшем Венгрия и Азербайджан, прикладывая совместные усилия, смогут расширить взаимовыгодное сотрудничество как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Организации тюркских государств.