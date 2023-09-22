Ильхам Алиев оценил отношения Азербайджана и Венгрии

Азербайджанский лидер поздравил президента Венгрии с национальным праздником. Он отметил позитивную динамику в двухсторонних отношениях и выразил уверенность в их дальнейшем развитии и укреплении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему венгерскому коллеге Виктору Орбану поздравительное письмо по случаю национального праздника.

В поздравительном послании особо отмечены установившиеся между странами взаимовыгодные партнерские отношения.

«Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием»

– Ильхам Алиев

Уточнятся, что государства конструктивно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций, выступают со схожих позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Также Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в дальнейшем Венгрия и Азербайджан, прикладывая совместные усилия, смогут расширить взаимовыгодное сотрудничество как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Организации тюркских государств.