Венгрия заблокировала антиазербайджанское заявление ЕС

Опубликовано: 9:55, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Венгрия наложила вето на заявление ЕС, осуждающее антитеррористические мероприятия Азербайджана в Ханкенди. Это заявление планировалось сделать совместным заявлением всех стран ЕС.

Венгрия наложила вето на общее заявление Евросоюза, касающееся ситуации в Карабахском районе Азербайджана.

Антиазербайджанское предвзятое заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля связанное с локальной антитеррористической операцией Азербайджана в Ханкенди предполагалось как совместное заявление всех 27 стран-членов Евросоюза, однако Венгрия заблокировала данное заявление.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.