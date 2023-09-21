Баку отреагировал на заявления Борреля о событиях в Карабахе

Опубликовано: 23:45, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заявления Борреля по последним событиям в Ханкенди искажают реальность. Антитеррористическая операция была локальной, а местное население получит помощь и сможет быть законно реинтегрировано.

МИД Азербайджана обнародовал комментарий, в котором говорится о том, что заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по ситуации в Карабахском районе Азербайджана искажает реалии.

В азербайджанском МИД прежде всего указали на тот факт, что в ЕС всегда воздерживались от осуждения почти 30-летней оккупации территорий Азербайджана, этнических чисток и преступлений против азербайджанцев, и при этом не давали высокой оценки действиям Баку по установлению мира и стабильности в регионе после военных действий в 2020 году.

Также в ведомстве вновь напомнили, что законные меры Азербайджана по ликвидации нелегальных ВС Армении, дислоцированных на его суверенных территориях, были направлены на предотвращение новых провокаций и атак. Обвинения Баку в том, что антитеррористические меры были направлены против армянского населения, были опровергнуты даже премьер-министром Армении.

«Сегодня ЕС в очередной раз явно игнорирует конструктивные дискуссии в Евлахе между властями Азербайджана и представителями армянских жителей по вопросам реинтеграции армянского населения, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджана, что подтверждает узкие политические цели определенных кругов внутри ЕС»

– МИД АР

«Что касается гуманитарной ситуации, претензий относительно обеспечения прав и безопасности местных армянских жителей, хотели бы обратить ваше внимание на то, что по итогам сегодняшней дискуссии Азербайджан окажет необходимую помощь местным армянским жителям при поддержке их международных партнеров для лучшей и процветающей жизни», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Вмешательство в действия Баку в этом направлении были бы контрпродуктивным и бесполезным, подчеркивается в комментарии.

«Азербайджан привержен миру и стабильности с Арменией и надеется, что меры Азербайджана по ликвидации марионеточного режима и остатков незаконных армянских военных формирований положительно повлияют на заключение мирного соглашения с Арменией»

– МИД Азербайджана