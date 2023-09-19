МИД Азербайджана ответил Верховному представителю ЕС

Опубликовано: 18:43, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство опровергло заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

МИД Азербайджана отверг информацию, содержащуюся в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором содержатся искаженные данные о причинах недавней военной эскалации на суверенных азербайджанских территориях.

«Проводимая в настоящее время Азербайджаном военная антитеррористическая операция - это ответ на ряд крупномасштабных военных провокаций и террористических актов со стороны незаконных вооруженных сил Армении. Только за один день в результате диверсионных действий армянских войск при взрыве мин погибли два мирных жителя и четыре военнослужащих. Кроме того, в результате минометного обстрела были ранены двое военнослужащих»

– МИД Азербайджана

Далее в тексте подчеркнуто, что антитеррористические меры Азербайджана были приняты для предотвращения возможных широкомасштабных провокаций со стороны армянских вооруженных сил, которые, вопреки Трехстороннему заявлению, до сих пор не выведены.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.