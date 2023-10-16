В Стамбуле может закончиться вода

В стамбульских водохранилищах на 20% снизился уровень воды. Запасов воды городу хватит на 57 дней.

В Стамбуле подсчитали, что уровень водных запасов упал на 20%. Представители Управления водных ресурсов и канализации города заявили, что сейчас ресурсы водохранилищ составляют 180 млн куб м из необходимых 868 млн. С апреля этого года запасы воды стремительно сокращались с 48,5%. Этих ресурсов хватит на 57 дней.

Стамбульские власти подсчитали, что город с населением в 16 млн каждый день расходует около 3,1 млн куб м. Сейчас из 10 существующих водохранилищ обмелели 7 из них. Фактически, сейчас Стамбул снабжается водой только из трех хранилищ, которые заполнены всего на 44%.

Несмотря на то, что в октябре в отдельных районах города прошли сильные дожди, ситуацию с водоснабжением это не улучшило. Турецкие синоптики сообщают, что в ближайшие 10 дней осадки не ожидаются, и восполнить водные ресурсы за счет дождей не получится.

Отмечается, что август в этом году на территории Стамбула был самым сухим за последние 33 года. Это привело к тому, что властям пришлось отключить часть оросительной системы садов и парков, чтобы сэкономить водные ресурсы.