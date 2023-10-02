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В Стамбуле отменяют рейсы в Москву из-за ливня

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стамбульская воздушная гавань отменяет полеты в Москву. Всему виной непрекращающиеся дожди.

По меньшей мере, три самолета не смогли вылететь в российскую столицу из-за непрекращающихся осадков в Турции. 2 октября отменили свои рейсы Red Wings и Азимут, которые должны были приземлиться в Домодедово, Внуково и Жуковском.

Это уже не первый случай отмены рейсов из Стамбула за последние сутки. Накануне огромные дождевые массы привели к масштабным отменам и задержкам самолетов, которые пытались вылететь из Турции.

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