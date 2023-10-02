В Стамбуле отменяют рейсы в Москву из-за ливня

Стамбульская воздушная гавань отменяет полеты в Москву. Всему виной непрекращающиеся дожди.
По меньшей мере, три самолета не смогли вылететь в российскую столицу из-за непрекращающихся осадков в Турции. 2 октября отменили свои рейсы Red Wings и Азимут, которые должны были приземлиться в Домодедово, Внуково и Жуковском.
Это уже не первый случай отмены рейсов из Стамбула за последние сутки. Накануне огромные дождевые массы привели к масштабным отменам и задержкам самолетов, которые пытались вылететь из Турции.