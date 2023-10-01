Долгожданный ливень заблокировал аэропорты Стамбула

Опубликовано: 21:28, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из засухи Стамбул за один день перешел в зону наводнения – тому виной рекордный ливень, подтопивший окраины города и заставивший аэропорты отменить авиарейсы. По прогнозам метеорологов, ночью природный катаклизм только усилится.

Сегодняшний дождь, спасший Стамбул от многодневной засухи, оказался настолько сильным ливнем, что стамбульские аэропорты в массовом порядке начали отменять авиарейсы. В погодной блокаде также оказались воздушные гавани некоторых турецких курортов.

По данным метеорологов, текущая интенсивность осадков – это только начало, в ночь на понедельник ливень усилится еще больше. Совсем недавно живший на грани истощения водных запасов Стамбул частично ушел под воду на окраинах.

Турецкие СМИ передают, что не менее четырех человек скончались в ходе вызванного ливнем наводнения.

"Турецкие авиалинии" временно отменяют рейсы прежде всего внутри страны – из Стамбула в Анталью, Кахраманмараш и Эрзурум, но есть задержки и отмены и на внешних направлениях. В аэропорту Антальи также сообщают об отложенных из-за погоды рейсах.