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Запасы воды в Стамбуле упали до критического уровня

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стамбул стоит на пороге водного коллапса. Воды в городе осталось меньше 23%, это связано с аномально сухой погодой в этом году.

В Стамбуле продолжают пустеть водохранилища, уровень воды упал ниже, чем в засушливом 2014 году.

Всего в городских водохранилищах на сегодня остается 22,99% запасов воды, в августе стамбульские власти приостановили подачу воды для орошения газонов и садов, на фоне действующего ограничение в сентябре из хранилищ ушло около 50 млн кубометров воды, оставшихся объемов - 199 млн куб м - хватит еще на 2-3 месяца.

В 2023 году осадков в Стамбуле было рекордно мало, меньше чем в прежние засушливые годы.

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