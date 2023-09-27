Запасы воды в Стамбуле упали до критического уровня

Опубликовано: 12:53, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул стоит на пороге водного коллапса. Воды в городе осталось меньше 23%, это связано с аномально сухой погодой в этом году.

В Стамбуле продолжают пустеть водохранилища, уровень воды упал ниже, чем в засушливом 2014 году.

Всего в городских водохранилищах на сегодня остается 22,99% запасов воды, в августе стамбульские власти приостановили подачу воды для орошения газонов и садов, на фоне действующего ограничение в сентябре из хранилищ ушло около 50 млн кубометров воды, оставшихся объемов - 199 млн куб м - хватит еще на 2-3 месяца.

В 2023 году осадков в Стамбуле было рекордно мало, меньше чем в прежние засушливые годы.