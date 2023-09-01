В Стамбуле призвали максимально экономить воду

Опубликовано: 12:16, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Критически низкий уровень воды наблюдается в водохранилищах Стамбула. Власти призывают население экономить воду и отказаться от мытья автомобилей.

Самый низкий с 2014 года уровень воды в водохранилищах наблюдается сегодня в Стамбуле, жителей просят экономить воду.

На 1 сентября водохранилища заполнены в среднем менее чем на 29%, некоторые из них почти опустели, воды в них менее 10%. Дефицит воды образовался из-за жаркого и сухого лета.

В последний раз более сложная ситуация с водой в Стамбуле наблюдалась девять лет назад, когда запасы упали до 16%.

Городские власти выступают с призывом максимально экономить воду, не мыть автомобили, сократить расход воды на хознужды. Уже десять дней как действует ограничение на полив газонов.