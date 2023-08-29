В Стамбуле признали опасными для проживания более полумиллиона домов

Опубликовано: 23:55, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле являются опасными для проживания более полумиллиона домов. Власти ведут работу по возведению свыше 300 тыс сейсмостойких зданий.

На сегодняшний день около 600 тыс домов Стамбула являются опасными для проживания. Такое заявление сделал глава министерства экологии и градостроительства Турции. Он подчеркнул, что это 1/4 городского жилого фонда.

По словам Мехмета Озхасеки, власти страны работают над строительством нескольких сотен тысяч сейсмостойких домов.

"С участием нашего министерства работы по реновации продолжаются в 188 местах, но их необходимо ускорить. Мы определили две крупные резервные территории в азиатской и европейской частях города, где можем возвести 350 тыс домов"

– глава ведомства

Он указал на то, что до 2030 года сейсмологи прогнозируют в районе Мраморного моря сильное землетрясение, магнитуда которого составит 7,5.

"Мы не хотим никого беспокоить, но вынуждены об этом говорить. В Турции в любом месте и в любое время может произойти землетрясение. Она входит в пятерку стран с рисками землетрясений"

– Мехмет Озхасеки