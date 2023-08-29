В Стамбуле признали опасными для проживания более полумиллиона домов

На сегодняшний день около 600 тыс домов Стамбула являются опасными для проживания. Такое заявление сделал глава министерства экологии и градостроительства Турции. Он подчеркнул, что это 1/4 городского жилого фонда.
По словам Мехмета Озхасеки, власти страны работают над строительством нескольких сотен тысяч сейсмостойких домов.
"С участием нашего министерства работы по реновации продолжаются в 188 местах, но их необходимо ускорить. Мы определили две крупные резервные территории в азиатской и европейской частях города, где можем возвести 350 тыс домов"
– глава ведомства
Он указал на то, что до 2030 года сейсмологи прогнозируют в районе Мраморного моря сильное землетрясение, магнитуда которого составит 7,5.
"Мы не хотим никого беспокоить, но вынуждены об этом говорить. В Турции в любом месте и в любое время может произойти землетрясение. Она входит в пятерку стран с рисками землетрясений"
– Мехмет Озхасеки