РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Стамбуле признали опасными для проживания более полумиллиона домов

Вид на Золотой рог
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Стамбуле являются опасными для проживания более полумиллиона домов. Власти ведут работу по возведению свыше 300 тыс сейсмостойких зданий.

На сегодняшний день около 600 тыс домов Стамбула являются опасными для проживания. Такое заявление сделал глава министерства экологии и градостроительства Турции. Он подчеркнул, что это 1/4 городского жилого фонда.

По словам Мехмета Озхасеки, власти страны работают над строительством нескольких сотен тысяч сейсмостойких домов.

"С участием нашего министерства работы по реновации продолжаются в 188 местах, но их необходимо ускорить. Мы определили две крупные резервные территории в азиатской и европейской частях города, где можем возвести 350 тыс домов"

– глава ведомства

Он указал на то, что до 2030 года сейсмологи прогнозируют в районе Мраморного моря сильное землетрясение, магнитуда которого составит 7,5.

"Мы не хотим никого беспокоить, но вынуждены об этом говорить. В Турции в любом месте и в любое время может произойти землетрясение. Она входит в пятерку стран с рисками землетрясений"

– Мехмет Озхасеки

Центр Турции сотрясло землетрясение

Центр Турции сотрясло землетрясение

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version