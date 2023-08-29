Центр Турции сотрясло землетрясение

Опубликовано: 9:31, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В центральной Турции сегодня случилось землетрясение на 5 баллов. Эпицентр находился в 100 км от ближайшего города, сообщений о пострадавших нет.

В Турции этим утром зафиксировано очередное землетрясение.

Природное явление с очагом в Центральной Анатолии, в сотне километров от города Аксарай зарегистрировано Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC).

Магнитуда явления оценивается в 5,0, глубина залегания - 10 км. Подземные толчки случились в 04.58 (07.58 мск).

Сообщений о пострадавших или нанесенном землетрясением ущербе не поступало.