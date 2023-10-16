Вестник Кавказа
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Москва контактирует с Анкарой по израильско-палестинской проблеме

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ заявили о контактах Москвы и Анкара по вопросу Израиля и Палестины. Там добавили, что достичь урегулирования невозможно без создания палестинского государства.

Заместитель главы российской дипломатии Александр Грушко сообщил, что Москва контактирует с Анкарой по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что Россия задействовала свои дипломатические каналы и в настоящее время находится в контактах со всеми партнерами, в том числе и с Турцией. Грушко отметил, что позиция Москвы хорошо известна, поскольку ее высказывали как МИД РФ, так и руководитель государства.

Замглавы ведомства напомнил, что Россия исходит из того, что урегулирования можно достичь только при создании палестинского государства в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и Генассамблеи.

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