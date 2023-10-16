Ближний Восток стал главной темой разговора Лаврова и Фидана

Опубликовано: 13:52, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Министры иностранных дел России и Турции провели телефонный разговор. Главы ведомств обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, ракетные атаки на сектор Газа.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Турецкой Республики.

В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, они поговорили о конфликте Израиля и Палестины, а также ракетных ударах по сектору Газа.

Ранее ситуацию вокруг Израиля и Палестины обсудили лидеры России и Турции. Оба выразили глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией и ростом жертв среди мирных граждан. Они заявили о необходимости прекращения огня и возобновления переговоров.

Кроме того, президенты заявили, что готовы содействовать урегулированию конфликта.