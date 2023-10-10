Президенты России и Турции провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган обсудили палестино-израильский-конфликт. Президенты призвали к прекращению огня. Также были затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес.
Партнерство России и Турции стало ключевой темой телефонных переговоров лидеров двух стран. Также обсуждался палестино-израильский конфликт.
По словам глав государств, и Палестина, и Израиль должны прекратить противостояние и сесть за стол переговоров.
Лидеры отметили также, что мир должен восторжествовать на основании формулы Совбеза ООН о независимости палестины.
Также отмечается, что стороны обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
«Затронуты также отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных областях. Контакты лидеров двух стран будут продолжены»
– Кремль