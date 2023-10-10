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Президенты России и Турции провели телефонный разговор

Президенты России и Турции провели телефонный разговор
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Путин и Эрдоган обсудили палестино-израильский-конфликт. Президенты призвали к прекращению огня. Также были затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес.

Партнерство России и Турции стало ключевой темой телефонных переговоров лидеров двух стран. Также обсуждался палестино-израильский конфликт.

По словам глав государств, и Палестина, и Израиль должны прекратить противостояние и сесть за стол переговоров.

Лидеры отметили также, что мир должен восторжествовать на основании формулы Совбеза ООН о независимости палестины.

Также отмечается, что стороны обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Затронуты также отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных областях. Контакты лидеров двух стран будут продолжены»

– Кремль

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