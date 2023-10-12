Азербайджан и Турция открыли учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023"

Азербайджан и Турция начали совместные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023". Маневры проводятся, в том числе, на освобожденных территориях и в Нахчыване.

Совместные тактические учения Азербайджана и Турции "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" стартовали сегодня, маневры продлятся три дня.

"В совместных тактических учениях, проводимых в различных направлениях нашей страны, включая Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории, задействовано в общей сложности до 3000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты"

– Минобороны Азербайджана

В рамках учений азербайджанские и турецкие военные отработают методы современного боя, в боевых операциях будут участвовать различные виды войск, в том числе артиллерия, авиация, планируется отработка взаимодействия. Также в рамках учений военные Азербайджана и Турции будут возводить понтонные мосты через реки и высаживать десант в глубину условного противника.

"В совместных тактических учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава"

– Минобороны Азербайджана