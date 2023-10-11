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Лидер "Грузинской мечты": Зурабишвили остается формальным президентом

Лидер "Грузинской мечты": Зурабишвили остается формальным президентом
Саломе Зурабишвили остается лишь формальным лидером страны. Правящая верхушка заявила, что не собирается выполнять правила делового этикета, при заседаниях правительства с участием президента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили всего лишь формально лидер республики. Такое заявление сделал председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что представители партии больше не будут отдавать почести лидеру страны.

"Правящая партия больше не будет совершать никаких ритуалов, например, вставать при входе главы государства. Естественно, это не действие, направленное против правил этики. Это неисполнение ритуала, который совершался для полноценного президента"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее правящей партии республики "Грузинская мечта" не удалось провести импичмент президента. Для того, чтобы Зурабавшили лишилась своей должность нужно было собрать необходимое количество голосов. Правящей верхушке удалось собрать 86 голосов из 100 положенных, для того, чтобы провести процедуру импичмента.

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