Россия и Азербайджан будут вместе охранять водные ресурсы

В декабре состоится экспедиция ученых из России в Азербайджан по исследованию Самура. Ранее подобных мероприятий в бассейне реки не проводилось. Состояние Самура влияет на качество воды в Каспии.

Исследованием реки Самур на территории Азербайджана займутся российские ученые, экспедиция пройдет в декабре этого года, сообщил глава отдела экологической политики Минэкологии и природных ресурсов АР Рафиг Вердиев.

Он отметил, что проект по охране водных ресурсов и борьбы с изменением климата важен и для России, и для Азербайджана.

«Будут совместные исследования с точки зрения биоразнообразия бассейна, водных ресурсов, изменений подземных поверхностных вод. На основе этого более детально сформируем проектные предложения»

- Рафиг Вердиев

По его словам, подобных мероприятий в бассейне реки ранее не проводилось. Вердиев заявил, что исследования будут проводиться не только в Азербайджане, но и в Дагестане. Он напомнил, что климатические изменения негативно сказались на условиях водоснабжения и развитии сельского хозяйства. Кроме того, это привело снижению уровня Каспия, засухе, опустыниванию, что влияет на экономику государств и жизни граждан.

Глава отдела экологического ведомства АР подчеркнул, что Москва и Баку готовят проекты по сохранению водных экосистем, а также посадке растительности и борьбе с опустыниванием. Он считает, что все мероприятия позволят улучшить ситуацию в бассейне Самура.

Кроме того, Вердиев заявил, что состояние реки существенно влияет на Каспийское море. Он добавил, что опыт, полученный в ходе экспедиций, планируется передать другим странам, входящим в «каспийскую пятерку» - Ирану, Казахстану и Туркменистану.