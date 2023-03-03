Глава Минобороны Армении улетел в Париж за оружием

Как и объявляли ранее французские власти, армянский оборонный министр Сурен Папикян отбыл сегодня в Париж, чтобы подписать с коллегой из Франции контракты на поставки французского оружия НАТОвских стандартов в Ереван.

Как рассказали сегодня в Минобороны Армении, глава ведомства Сурен Папикян этим вечером улетел спецбортом в Париж, чтобы принять участие в заключении военных контрактов с французскими властями.

Уточняется, что Папикян направился в столицу Франции по вызову французского коллеги Себастьяна Лекорню, который не так давно рассказал местным СМИ о намерении подписать с властями Армении документы о поставках в Ереван французского оружия.

Франция не скрывает, что после решения карабахского вопроса ее основной план на Армению состоит в вовлечении республики в сферу военного влияния Парижа – в полном соответствии с классической колониальной политикой Парижа. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна объявила, что французские власти работают над введением в Армению своей военной техники.