Израильская армия в ходе подготовки к наземной операции в секторе Газа при бомбардировках военных целей ХАМАС разрушила 31 мечеть. Эту информацию СМИ предоставило благотворительное ведомство Газы.

Арабские СМИ опубликовали обновленную статистику разрушений, осуществленных армией Израиля в секторе Газа за две недели бомбардировок и ракетных ударов, вызванных атакой ХАМАС на мирное израильское население 7 октября. На данный момент известно об уничтожении ЦАХАЛ 31 мечети в Газе.

Данные сведения поступили от благотворительного ведомства сектора Газа. Ранее оно передавало информацию о 26 разрушенных мечетях, однако атаки ЦАХАЛ в эти выходные привели к обрушению еще 5 мусульманских храмов.

Отметим, что армянские фашисты за годы оккупации 20% территорий Азербайджана полностью разрушили и осквернили 67 мечетей.

Минздрав Палестины сообщает о гибели в секторе Газа 4651 человека. По подсчетам структур ООН, в Газе уже более 1,5 млн человек покинули свои дома из-за бомбардировок ЦАХАЛ.

В свою очередь, в Израиле из-за ежедневных ракетных ударов ХАМАС также растет число погибших – на данный момент известно о порядка 1500 жертвах обстрелов из сектора Газа.