Нетаньяху: ХАМАС убивает и заложников, и население в Газе

Опубликовано: 18:28, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Глава правительства Израиля провел переговоры с канцлером ФРГ. Нетаньяху возложил ответственность за убийство заложников и мирного населения Газы на палестинских радикалом ХАМАС.

Глава израильского правительства заявил о том, что ответственность за жизнь захваченных в Израиле заложников и жителей сектора Газа несут радикалы ХАМАС. Об этом он заявил в ходе переговоров с канцлером Германии, прибывшим с визитом в еврейское государство.

«Ответственность за гражданских лиц, находящихся там, как за похищенных людей, так и за удерживаемых там силой граждан нашей страны и граждан десятков стран, а также за самих палестинских мирных жителей, эта ответственность лежит исключительно на военных преступниках из ХАМАС»

– Биньямин Нетаньяху.

По его словам, террористы уничтожают мирных жителей и Израиля, и Палестины.

«Мы призываем мирное население уходить из Газы, ехать на юг [сектора], в безопасные зоны, а ХАМАС мешает им, часто угрожая оружием, сделать это. ХАМАС хочет удержать их там в качестве живого щита и не дать людям уехать»

– Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь Олаф Шольц заявил, что страны Запада должны защитить Израиль.

«Израиль, несомненно, имеет право защищать терроризм и бороться с ним. Каждая страна обязана защищать своих граждан. Мы переживаем ужасные страдания всех израильтян из-за варварского нападения ХАМАСа»

– Олаф Шольц