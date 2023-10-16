США увидели угрозу в сторонниках Ирана

Госдепартамент США вслед за Пентагоном объявил о выросших рисках нападений на американских военных и дипломатов в странах Ближнего Востока. По словам главы ведомства Энтони Блинкена, Вашингтон ожидает, что такие атаки будут осуществлены силами, ассоциированными с Ираном.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил сегодня, что Вашингтон рассматривает ближневосточные силы, состоящие в партнерских и союзнических связях с Ираном как национальную угрозу.

Он подчеркнул, что американские власти в настоящее время испытывают серьезное беспокойство из-за ожиданий, что партнеры и союзники Тегерана в скором времени начнут применять силу против находящихся на Ближнем Востоке граждан США.

Блинкен уточнил, что речь идет об официальных представителях американского государства – дислоцированных в регионе военнослужащих ВС США и дипломатов.

Таким образом глава Госдепартамента подтвердил позицию руководителя Пентагона Ллойда Остина о том, что Вашингтон прогнозирует резкий рост числа нападений на американских военных в ближневосточных государствах. При этом Остин не уточнял, от кого может исходить угроза, а Блинкен прямо указал на Тегеран.

Именно этими ожиданиями США мотивировали планы усилить военное присутствие на Ближнем востоке путем установки в одном из региональных государств комплекса ПВО THAAD и нескольких батальонов зениток.