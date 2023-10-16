В Баку экстренно сел самолет, летевший из Канады в Индию

Самолет Air Canada, летевший из Торонто в Нью-Дели, аварийно приземлился сегодня в Баку – один из двигателей лайнера начал быстро терять масло.

Как сообщили сегодня в международном аэропорту Гейдар Алиев, бакинская воздушная гавань около 15:00 по московскому времени экстренно приняла межконтинентальный рейс из Канады в Индию – самолету Air Canada срочно потребовался ремонт.

Уточняется, что на самолете, летевшем из Торонто в Нью-Дели, находилось более 300 пассажиров. Решение о поиске аварийной посадки было принято пилотом после того, как датчики показали критическое падение давления масла в одном из двигателей.

Международный аэропорт Гейдар Алиев по запросу принял экстренную посадку лайнера. В настоящее время его сотрудники проводят комплексный анализ неисправностей самолета.

Пока неизвестно, как скоро борт Air Canada сможет продолжить полет в Индию.