Россия и Иран сделают бесплатным взаимный импорт

Представитель Тегерана сообщил о планах в кратчайшие сроки отказаться от таможенных пошлин при импорте как из Ирана в Россию, так и в Иран из России. Кроме того, Исламская Республика готовится запустить торговлю с российским бизнесом в рублях и риалах.

Иранский чиновник Камбиз Мирказеми, работающий в двусторонней межгосударственной торговой палате РФ-ИРИ, объявил сегодня, что Москва и Тегеран договорились полностью отменить таможенные сборы для взаимного товарного импорта.

Крайний срок исполнения этой договоренности – февраль следующего года. Таким образом, два государства намерены прекратить взимать пошлины на импорт друг к другу в течение четырех ближайших месяцев.

При этом Иран настроен на то, чтобы закончить эту процедуру в еще более краткие сроки и расстаться с практикой пошлин на взаимный импорт в течение всего двух месяцев.

"К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты"

- Камбиз Мирказеми

Также чиновник поведал, что Иран планирует в кратчайшие сроки начать рассчитываться с Россией при двусторонней торговле в рублях и риалах, избавившись, таким образом, от доллара как валюты-посредника.

Мирказеми добавил, что точно так же Тегеран стремится перейти на расчеты в нацвалютах с Беларусью и Арменией.