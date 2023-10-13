Россия и Иран сделают бесплатным взаимный импорт

Иранский чиновник Камбиз Мирказеми, работающий в двусторонней межгосударственной торговой палате РФ-ИРИ, объявил сегодня, что Москва и Тегеран договорились полностью отменить таможенные сборы для взаимного товарного импорта.
Крайний срок исполнения этой договоренности – февраль следующего года. Таким образом, два государства намерены прекратить взимать пошлины на импорт друг к другу в течение четырех ближайших месяцев.
При этом Иран настроен на то, чтобы закончить эту процедуру в еще более краткие сроки и расстаться с практикой пошлин на взаимный импорт в течение всего двух месяцев.
"К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты"
- Камбиз Мирказеми
Также чиновник поведал, что Иран планирует в кратчайшие сроки начать рассчитываться с Россией при двусторонней торговле в рублях и риалах, избавившись, таким образом, от доллара как валюты-посредника.
Мирказеми добавил, что точно так же Тегеран стремится перейти на расчеты в нацвалютах с Беларусью и Арменией.