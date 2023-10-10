Главы МИД России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана встретятся завтра

Представители пяти стран поговорят о последних событиях в регионе. Одной из центральных тем станет мирное соглашение между Баку и Ереваном.

Уже завтра, 23 октября, в Тегеране пройдет вторая по счету встреча глав МИД в рамках форума "3+3". В ней примут участие представители пяти стран – России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана. Грузия присутствовать на встрече не планирует.

Центральной темой переговоров станет ситуация на Южном Кавказе, в том числе мирное соглашение между Баку и Ереваном. Стороны также планируют коснуться вопросов регионального взаимодействия в области безопасности.

Проведение встречи в понедельник подтвердили сегодня в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране"

– официальный представитель МИД Мария Захарова

Когда состоялась первая встреча?

Первую встречу в подобном формате приняла Москва в 2022 году. На нее приехали заместители глав МИД пяти стран, представитель Грузии на переговорах не присутствовал.