Лавров и Байрамов сверили подходы к формату 3+3

Опубликовано: 17:16, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор сегодня вечером. В числе прочих тем обсуждались позиции Москвы и Баку относительно платформы 3+3.

Министр иностранных дел РФ побеседовал по телефону с азербайджанским коллегой, заявили в российском МИД.

По сообщению ведомства, в ходе разговора Сергей Лавров и Джейхун Байрамов рассматривали актуальные темы российско-азербайджанской повестки, региональные вопросы и международные темы.

"Сверены подходы применительно к деятельности Консультативной региональной платформы "3+3""

– МИД РФ

Дипломаты также договорились о дальнейших контактах.