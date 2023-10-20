Лавров и Байрамов сверили подходы к формату 3+3

Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор сегодня вечером. В числе прочих тем обсуждались позиции Москвы и Баку относительно платформы 3+3.
Министр иностранных дел РФ побеседовал по телефону с азербайджанским коллегой, заявили в российском МИД.
По сообщению ведомства, в ходе разговора Сергей Лавров и Джейхун Байрамов рассматривали актуальные темы российско-азербайджанской повестки, региональные вопросы и международные темы.
"Сверены подходы применительно к деятельности Консультативной региональной платформы "3+3""
– МИД РФ
Дипломаты также договорились о дальнейших контактах.