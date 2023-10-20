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Лавров и Байрамов сверили подходы к формату 3+3

Лавров и Байрамов сверили подходы к формату 3+3
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор сегодня вечером. В числе прочих тем обсуждались позиции Москвы и Баку относительно платформы 3+3.

Министр иностранных дел РФ побеседовал по телефону с азербайджанским коллегой, заявили в российском МИД.

По сообщению ведомства, в ходе разговора Сергей Лавров и Джейхун Байрамов рассматривали актуальные темы российско-азербайджанской повестки, региональные вопросы и международные темы.

"Сверены подходы применительно к деятельности Консультативной региональной платформы "3+3""

– МИД РФ

Дипломаты также договорились о дальнейших контактах.

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