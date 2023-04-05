Египетские мумии приехали в Москву

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка ”С берегов Нила до берегов Камы”, на которой представлены древнеегипетские мумии из Пермской государственной художественной галереи.
Мумии принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до н.э., а саркофаги относятся к более ранним периодам египетской истории. Вероятно, мумии людей, живших в эпоху правления в Египте династии Птолемеев, были уложены в подходящие по размерам саркофаги в одной из антикварных лавок Луксора или Каира.
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". В Государственном музее Востока открылась выставка ”С берегов Нила до берегов Камы”
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа" . Мумия египтянина, жившего примерно во II веке до н.э.
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Открытие выставки ”С берегов Нила до берегов Камы”
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Мумия египтянина, жившего примерно во II веке до н.э.
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Мумия египтянина, жившего примерно во II веке до н.э.
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Экспонаты выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа" . Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа". Экспонат выставки древнеегипетских мумий