Опубликовано: 19:32, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Собянин объявил о переносе строительства мечети в другую точку города. Вместо Святого озера в Косино-Ухтомском, мечеть будет стоять недалеко от метро "Косино".

Новая мечеть в Москве получит другой земельный участок, а не место у Святого озера в Косино-Ухтомском, сообщил глава города Сергей Собянин.

Мэр заявил, что после предложений о переносе строительства от Патриарха Кирилла и Председателя Совета муфтиев РФ Равиля Гайнутдина планируется предоставить участок земли для возведения мечети в районе метро "Косино". Она будет располагаться между диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом

При этом Собянин подчеркнул, что соответствующие решения от московских властей или иных органов в настоящее время нет, но вопрос обсуждался в предварительном порядке Градостроительно-земельной комиссии.

Также мэр отметил, что площадь нового объекта составит примерно 2,5 тыс кв м, опровергнув последние разговоры о том, что площадь будет около 40 тыс кв м.

В заключение глава столицы добавил, что Москва является многоконфессиональным и многонациональным городом, и что здесь всегда жили и будут жить в согласии и мире.