Опубликовано: 17:27, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В администрации президента Турции заявили, что Анкара ничего не потеряет от того, что вопросы по истребителям F-16 на ближайшие 10 лет будут отложены.

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал о достижениях страны в сфере производства военной техники.

Он подчеркнул, что военная продукция, сделанная в Турецкой Республике, наглядно продемонстрировала свой класс и потенциал в 2020 году во время 44-дневной войны Азербайджана.

Представитель администрации президента республики заявил, что за последние годы Турция добилась существенного прогресса в развитии военно-оборонной промышленности.

Поэтому, по его словам, Анкара ничего не лишится, если вопросы по американским истребителям F-16 в ближайшие 10 лет подниматься не будут.