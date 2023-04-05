В МИД России оценили шансы на восстановление ДСНВ

Опубликовано: 14:15, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, существует ли вероятность восстановления ДСНВ. По его словам, такой вариант возможен, однако для этого США сначала должны показать свою готовность изменить политику по отношению к России

В министерстве иностранных дел России оценили перспективы восстановления Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений. Как отметил замглавы ведомства Сергей Рябков, шансы на это не очень большие.

В то же время он допускает, что ДСНВ будет восстановлен, однако для этого США необходимо показать, что они действительно готовы изменить свой враждебный курс по отношению к РФ.

По словам Рябкова, если этого не произойдет, то договор обречен.

Напомним, в конце февраля РФ официально приостановила свое участие в ДСНВ, действовавшем на протяжении 13 лет назад.