Турция потребовала от Армении заключить мир с Азербайджаном

Опубликовано: 12:30, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Anadolu

Установление добрососедских отношений между странами региона Южного Кавказа в первую очередь зависит от азербайджано-армянских отношений, и отношения между Турцией и Арменией будут налажены лишь после заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Турция всегда связывала процесс нормализации отношений с Арменией с армяно-азербайджанскими отношениями, и сейчас это зависит в первую очередь от того, будет ли заключен мирный договор между этими странами, заявил сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на семинаре, посвященном армянским событиям.

30 лет назад Армения оккупировала 20% земель Азербайджана, вследствие чего около миллиона жителей страны стали беженцами. Данная проблема не решалась, несмотря на решения, принятые в рамках международного права, дипломатические, мирные шаги Азербайджана. Неспособность Минской группы ОБСЕ решить проблему, привела к усилению агрессии Армении, отметил турецкий военачальник.

"За эти годы международное сообщество не услышало голос Азербайджана. В результате в ответ на провокации Азербайджан был вынужден начать Отечественную войну, в ходе которой он освободил свои земли от оккупации". - отметил Хулуси Акар.

Армения должна принять протянутую ей руку мира и дружбы. Турция также поддерживает шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Боль Азербайджана – это наша боль, радость – наша радость. Мы всегда будем рядом с Азербайджаном", - заверил Акар.