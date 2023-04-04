Турция, Иран и Сирия готовят встречу в Москве

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Переговоры представителей России, Турции и Ирана прошли в Доме приемов МИД РФ на Смоленской площади. В Москве активно обсуждается подготовка ко встрече руководителей МИД четырех стран.

В Москве состоялись переговоры представителей России, Турции и Ирана, мероприятие прошло в Доме приемов МИД РФ на Смоленской площади.

От российской стороны в здание прибыл замглавы ведомства Михаил Богданов. Иранскую делегацию возглавил советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи, турецкую - заместитель руководителя ведомства Бурак Акчапар.

Стоит добавить, что в Москве сейчас проходят консультации по подготовке переговоров министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции.

Сирия и Турция не могут договориться

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие ключевые темы будут обсуждаться на встрече министров четырех стран, подготовка к которой велась сегодня в Москве.



"Самая важная и самая трудная проблема заключается в том, что, по мнению наших сирийских друзей и коллег, присутствие турецких войск на площади порядка 80 тысяч кв км на территории суверенного государства Сирии совершенно не обязательно. С этими рудиментами периода, когда шла борьба с террористическими организациями, надо заканчивать, подчеркивают власти Сирии. А остаться на территории Сирии должны только те вооруженные силы или просто дружественные силы, которые там находятся по просьбе законного сирийского правительства", - сообщил он.

"Турция по-другому смотрит на этот вопрос. Она считает, что внесла большой вклад в осуществление мероприятий по созданию и потом преобразованию в более спокойную обстановку зоны деэскалации. Сирийское правительство своими силами не могло освободить эту зону, но с помощью Турции довело операцию до конца. В Анкаре в связи с этим отмечают, что предыдущий этап политической и военной сделки Турция уже прошла, и теперь она должна получить полные заверения в том, что с сирийской территории никогда не будет угрозы для Турции со стороны сирийских формирований, принадлежащих различным курдским политическим и военным группам. По мнению Турции, еще не подошло время для того, чтобы ликвидировать полностью свое присутствие в Сирии", - поведал Андрей Бакланов.



"То есть между позициями двух стран есть очень серьезные различия. Россия предпринимает меры для того, чтобы как-то решить это противоречие, может быть, путем какого-то графика урегулирования вопроса. Единственное, что пока удалось сделать – параллельно с американцами, как ни парадоксально, мы смогли добиться того, что Турция отказалась от широкомасштабных новых действий на территории Сирии, будь то в июне прошлого года или в другие периоды. Однако принципиальная острота проблемы не снята", - подчеркнул дипломат.

Когда закончится кризис в Сирии?

По оценке заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов, сирийский кризис все еще далек от завершения. "Все, что можно было сделать с помощью РФ на основе использования войск Сирии, к настоящему времени уже сделано, страна на 70-75% освобождена от чужеродных сил. Но не до конца. Полного умиротворения нет. Не решены политические вопросы. Кризис прошел самую острую точку, которая была во время существования запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ – и тут надо сказать, что Сирия выполнила задачу общемирового масштаба – но сам по себе сирийский кризис еще не закончен", - заявил Андрей Бакланов.



"РФ проводит политические консультации по ситуации на севере Сирии не только с сирийскими, иранскими и турецкими коллегами, но также и с США. На прошлой неделе были переговоры с американцами на уровне экспертов высокого уровня. Несмотря на серьезные различия, сохраняющиеся в наших позициях, было понимание того, что надо стремиться продвигать ситуацию в Сирии к мирному решению. Американцы высказались за активизацию Женевского формата. В целом эти консультации отражают тот факт, что завершение сирийского вопроса по-прежнему остается одним из приоритетов международной политики", - заключил дипломат.