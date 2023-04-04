Опубликовано: 13:59, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин констатировал длительное продолжение антироссийских санкций и призвал прорабатывать долгосрочные меры по импортозамещению.

Введенные против России санкции будут действовать долго, заверил российский лидер Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития промышленности.

По его словам, помимо первоочередных мер замещения товаров и технологий из-за рубежа, необходимо разработать долгосрочные меры, направленные на развитие государства.

Он также подчеркнул, что, несмотря на резкий разрыв рыночно-товарных отношений с Западом, Россия смогла обеспечить устойчивость экономической ситуации.

Кроме того, как отметил Путин, страна стала активно вкладываться в замену импортного оборудования и программного обеспечения.