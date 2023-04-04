Азербайджан зафиксировал предвзятость Франции

Опубликовано: 12:30, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Франция демонстрирует предвзятое отношение к Азербайджану, выступая против нормализации азербайджано-армянских отношений и подписания мирного договора – такое заявление сегодня на своем заседании принял парламент Азербайджана.

Вопрос о предвзятом отношении Франции был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламента Азербайджана, и он принял такое заявление, отметив, что Париж выступает против нормализации азербайджано-армянских отношений.

"Подход Франции к Южному Кавказу ясно демонстрирует, что он основан на двойных стандартах", - говорится в заявлении парламента Азербайджана.

В заявлении также отмечается, что после Второй Карабахской войны Франция продолжает вести клеветническую кампанию против Азербайджана. Азербайджанские парламентарии также призывают Сенат Франции отказаться от ошибочной практики искажения событий на Южном Кавказе и рекомендуют французским коллегам воздержаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела Азербайджана, и предпринять шаги, способствующие установлению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Новое заявление французских парламентариев еще раз ярко демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, которая, таким образом, не может выступать в роли нейтрального и справедливого посредника, - подчеркнули в парламенте Азербайджана.

Отметим, что это не первая резолюция с призывами ввести санкции против Баку, которая была принята Национальной ассамблеей Франции: 30 ноября 2022 года в нижней палате французского парламента была принята резолюция, полная лжи и клеветы против Азербайджана, которая стала очередной провокацией Франции, как и резолюция, ранее принятая в Сенате страны.

Такие лживые и клеветнические заявления французских парламентариев никоим образом не способствуют установлению мира и стабильности в регионе, а, напротив, имеют своей целью навредить процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, - отметили тогда в министерстве иностранных дел Азербайджана, добавив, что Баку решительно отвергает такие, с позволения сказать, "документы", противоречащие нормам и принципам международного права, как и другие провокационные шаги, предпринятые Францией.